Sarzana - Val di Magra - Furto aggravato, è questo il titolo della denuncia nei confronti di una trentacinquenne sarzanese di etnia sinti che la settimana scorsa aveva forzato la portiera di una vettura in un parcheggio di un centro commerciale, prelevando dal suo interno la spesa appena fatta dal proprietario. Quest'ultimo, un marocchino quarantenne da anni in Italia, aveva concluso una giornata di acquisti per lui e la sua famiglia quando, nell'atto di aprire la portiera della sua auto, si era accorto che era stata forzata e la merce rubata.

Una volante del commissariato immediatamente intervenuta sul posto aveva subito richiesto le immagini delle telecamere del centro commerciale dal cui successivo esame risultava evidente la dinamica. Grazie alla ripresa della targa del veicolo i poliziotti sono risaliti all'identità del proprietario, già conosciuto agli uffici. Il pubblico ministero competente ha dato poi via libera all'autorizzazione per una perquisizione nell'abitazione dove è stata rinvenuta parte della refurtiva.



