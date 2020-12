Urto violentissimo in autostrada, i coinvolti in ospedale

Sarzana - Val di Magra - La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana è intervenuta oggi pomeriggio per un incidente stradale avvenuto sull'incrocio tra via Castellana e via Canaletto. Un'auto con alcuni ragazzi a bordo si è ribaltata, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli. Gli occupanti sono usciti autonomamente dall'auto ed alcuni di loro sono stati condotti al pronto soccorso per le cure del caso. La dinamica dell'incidente è oggetto di indagine da parte della Polizia di Stato presente sul posto.



Un secondo incidente stradale è avvenuto in tarda serata sull'autostrada A12, in corsia nord nel tratto tra Sarzana e Santo Stefano di Magra, e ha visto nuovamente impegnata la squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Sarzana. In questo caso si è trattato di un violento urto tra due autovetture, una delle quali si è ribaltata sul tetto. All'arrivo sul posto tutti gli occupanti degli automezzi erano già usciti dagli abitacoli ma sono stati comunque trasportati al pronto soccorso per accertamenti sanitari. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza le auto per consentirne la rimozione. Sul posto anche la Polizia Stradale e personale Salt.



REDAZIONE

20/12/2020 22:31:27