Sarzana - Val di Magra - Alba di fuoco a Sarzana. Un incendio ha devastato una falegnameria e il capannone dell'isola ecologica di Acam. Le aree sono adiacenti e toccherà ai Vigili del Fuoco ricostruire l'intera dinamica e sui fatti lavoreranno anche i Carabinieri di Sarzana.

Le fiamme sono state avvistate da alcuni automobilisti che questa mattina alle 5 transitavano in autostrada da lì a poco sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo ma gli elementi da approfondire sono molti.

Al momento è accertato che ignoti avrebbero forzato due entrate dal capannone di Acam, non hanno considerato le aree degli uffici e degli archivi comunali adiacenti. Si sono poi introdotti all'interno della falegnameria appiccando le fiamme al materiale legnoso. La situazione è degenerata e il fuoco ha devastato tutto. Tra gli altri elementi da approfondire: un camioncino della Polizia municipale all'interno del quale è stato rinvenuto un estintore completamente scarico.



Attualmente l'isola ecologica, come evidenziano i cartelli, rimane chiusa proprio a causa dell'incendio. Un ridotto gruppo di utenti questa mattina si è recato per conferire i propri rifiuti ma lette le avvertenze ha fatto marcia indietro. In quanti siano entrati e come mai abbiano appiccato l'incendio rimane ancora tutto da chiarire.

Sul posto è intervenuta anche Arpal. I tecnici hanno prelevato campioni dalla copertura della struttura per accertare, nel laboratorio regionale, l’eventuale presenza di amianto.



C.Alf - N.Re

Redazione

24/10/2019 13:15:25