Un'altra giornata di verifiche a Sarzana: controllate 41 persone

Sarzana - Val di Magra - Nel pomeriggio di ieri, servizio straordinario in centro città assicurato da personale del commissariato di Polizia di Stato di Sarzana, coadiuvato dal Reparto prevenzione crimine di Genova e da personale qualificato della Polizia amministrativa della Questura, diretto dal Funzionario responsabile della Divisione Pasi. Numerosi i controlli coordinati finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio, di altri reati predatori, oltre che mirati controlli amministrativi ad esercizi commerciali ed attività di vicinato. Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 41 persone (10 con precedenti penali o di polizia) di cui 13 straniere. Gli operatori della Pasi hanno verificato approfonditamente 5 esercizi di somministrazione alimenti e bevande del centro cittadino, dai bar nei pressi della stazione ferroviaria ove veniva riscontrata una irregolarità amministrativa con conseguente applicazione di una sanzione di 1.000 euro a quelli della zona pedonale del centro storico, per i quali sono ancora in corso accertamenti. Estesi i controlli ad un bar ed un kebab in zona Piazza Martiri della libertà.

