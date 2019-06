Sarzana - Val di Magra - Ricerche estenuanti che hanno dato esito positivo. Dopo ventinquattro ore a perlustrare i cieli e i sentieri è arrivata una buona notizia: l'anziano di 95 anni scomparso dalla sua abitazione di Ameglia è stato trovato vivo dal Soccorso alpino in un canalone.

Alle 16 circa è stata udita la voce dell'anziano che gridava aiuto. I soccorritori, una squadra ligure e una toscana, hanno seguito i lamenti e proceduto a disboscare l'area. La zona era già stata interessata ieri da un primo controllo senza dare esiti positivi.

L'uomo è stato raggiunto e visitato. Le operazioni di recupero sono in corso. Un sospiro di sollievo per la famiglia e chi si è prodigato per trovarlo.

L'anziano si era allontanato da casa, senza documenti, lunedì. La sera non era rientrato e sono scattate le ricerche.



"A nome dell'amministrazione comunale di Ameglia - afferma il vicesindaco Cadeddu a CdS - voglio ringraziare tutte le persone che in queste ore sono state impegnate nelle ricerche che hanno poi portato al ritrovamento del nostro concittadino. Dalle forze dell'ordine, agli uomini del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, volontari e tutte le persone che hanno dato una mano".

C. A.

26/06/2019 16:19:56