Sarzana - Val di Magra - Sarà l'esame autoptico a stabilire le cause del decesso di Luca Cucurnia, trentenne di Castelnuovo Magra il cui corpo senza vita è stato rinvenuto ieri a Londra nell'abitazione in cui risiedeva. Il ragazzo infatti da qualche anno viveva nella capitale britannica dove lavorava come barman.



Questa mattina la notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa si è subito diffusa fra gli amici londinesi come quelli della Val di Magra dove era molto conosciuto come una persona solare, socievole e sempre sorridente. Cresciuto con la musica sempre in sottofondo nelle compagnie a Molicciara come a Sarzana “Cucù” - come lo chiamavano affettuosamente gli amici più stretti, alcuni dei quali ritrovati anche a Londra – era amato da tutti per la sua simpatia e la capacità di adattarsi da ogni situazione. Tanto da essersi costruito solidi rapporti anche lontano da casa: “Riposa in pace anima meravigliosa – ha scritto un amico sulla sua pagina – sono felice di aver lavorato con te, non una volta ti ho visto senza un sorriso sul volto”. “Sei stato una persona buona con tutti – ha scritto qualcun altro – ci mancherai”.

BENEDETTO MARCHESE

10/03/2020 20:07:58