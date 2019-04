Sarzana - Val di Magra - Avrebbe compiuto 37 anni domani Nicola Lamini, il ragazzo investito e ucciso da un'auto nel primo pomeriggio di oggi sull'Aurelia a Luni a pochi metri dalla stazione ferroviaria e dalla sua abitazione. Come ogni giorno infatti copriva a piedi il tratto che lo separava dalla vicina macelleria “Baldini Carni” adiacente al Penny Market dove lavorava con entusiasmo e passione, qualità che hanno subito evidenziato le persone che in queste ore hanno appreso della sua morte improvvisa.



A causarla è stata un'auto condotta da una donna 75 anni che, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, lo ha travolto mentre stava tornando a casa dopo la fine del turno, rendendo vano ogni tentativo di soccorso prestato dal personale medico giunto sul posto. I militari hanno effettuato tutte le verifiche del caso mentre la strada è stata chiusa a lungo in attesa dello spostamento della salma e dell'auto.

A pochi metri dal luogo dell'incidente odierno due anni fa aveva invece perso la vita il diciannovenne Michael Spina rimasto coinvolto nello scontro fra la sua moto e un'auto.

REDAZIONE

19/04/2019 18:36:14