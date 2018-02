Sarzana - Val di Magra - La tristezza di aver perso un grande amico e il dolore più grande è sapere che è stato ucciso da un'auto che non si è nemmeno fermata. Accade a Santo Stefano e a raccontare la triste vicenda alla Polizia locale è una giovane residente in zona che nei prossimi giorni sporgerà querela per quanto accaduto.

Per lei però non finisce qui, più di ogni altra cosa vuole scoprire chi ha investito il suo cane e lo ha lasciato lì a morire senza le cure di chi lo ha amato davvero. La padrona di Toby, questo il nome del cagnolino ucciso, vuole giustizia.



La padrona è pronta a tutto e per questo motivo sta diffondendo una locandina, che comincia a girare sui social, per la quale ha chiesto anche la collaborazione della Locale di Santo Stefano. Questa giovane padroncina chiede l'aiuto di tutti e se qualcuno avesse visto qualcosa può rivolgersi al comando santostefanese.

Potrebbe aiutarla un logo che è stato immortalato e che ha segnalato nella stessa locandina.

C.ALF

01/02/2018 12:12:13