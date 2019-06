Sarzana - Val di Magra - Potrebbe essere identificato a breve dagli agenti del commissariato di Sarzana l'uomo che nel primo pomeriggio di oggi è entrato all'interno di una banca di via Sobborgo Emiliano a Sarzana con l'intento di compiere una rapina.

L'uomo, a volto scoperto e con un'arma da taglio in mano, si è presentato al personale dicendo la consueta frase “questa è una rapina” ma gli impiegati, che avevano da poco riaperto, gli hanno spiegato come la cassa centrale fosse temporizzata e quindi non utilizzabile in quel momento. Impossibilitato ad ottenere nemmeno un euro l'uomo ha così lasciato la banca in fretta e furia.

REDAZIONE

21/06/2019 22:40:11