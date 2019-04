Tantano di rapinarla, lei si impossessa del coltello

Sarzana - Val di Magra - Paura questa mattina a Sarzana per una tentata rapina ai danni della titolare del locale Kulchur 21 di Via Gramsci che gestisce assieme al figlio. La donna per dinamiche in fase di accertamento, dei Carabinieri della compagnia di Sarzana, è stata vittima di uno strattonamento da parte di un uomo, magrebino, armato di coltello.

Lei si trovava in prossimità del bar con la propria auto quando il malvivente è entrato in azione. Tra i due ci sarebbe stata una colluttazione.

Nonostante la situazione di pericolo la donna ha reagito e a sua volta si è impossessata del coltello del rapinatore. Come detto sui fatti indagano i carabinieri e nell'azione la donna avrebbe riportato una ferita a un braccio. Per questo motivo è stata ricoverata in Pronto soccorso dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana per le cure del caso.

A seguito del colpo finito male l'autore della tentata rapina è scappato a gambe levate e al momento le forze dell'ordine lo stanno cercando.

C. A.

03/04/2019 12:12:17