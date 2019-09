Sarzana - Val di Magra - Sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco in soccorso di un auomobilista che sulla A12,al km 99 alle 18 circa, si è ritrovato faccia a faccia con una biscia. Il rettile è comparso sul cruscotto della macchina. L'autista si è fermato, ha accostato e chiamato i soccorsi. Le ricerche però non hanno dato esito positivo nonostante l'intervento dei pompieri, Polizia e Salt. La biscia è sparita ed è dovuto intervenire il carro attrezzi che ha portato via la macchina, una Ford Kuga, che verrà smontata per trovare l'animale.

