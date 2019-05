Spaccio nei giardini, a due passi dal cinema

Sarzana - Val di Magra - Stanotte i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sarzana hanno arrestato, per spaccio di stupefacenti, un 27enne marocchino irregolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine. Gli investigatori, che avevano svolto indagini sull’attività di spaccio nella zona dei giardini dell’area Giorgi nei pressi del cinema cittadino, sono intervenuti allorché hanno visto il giovane nordafricano cedere quella che si è poi rivelata una dose di cocaina ad un operaio sarzanese 30enne. Il pusher è stato bloccato e nel corso della perquisizione, gli sono stati trovati addosso quattrocento euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio; dopo aver trascorso il resto della nottata in camera di sicurezza, è poi comparso dinanzi al Giudice per il giudizio direttissimo. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura della Spezia quale assuntore di stupefacenti.

