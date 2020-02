Sarzana - Val di Magra - Giornata di interventi per i Vigili del Fuoco della Val di Magra. La mattinata si è aperta con il soccorso di una persona anziana a Lerici caduta nella sua abitazione. Non riuscendo più a muoversi i Vigili del Fuoco sono passati dalla finestra per poi affidarla alle cure dei soccorritori che hanno provveduto al ricovero in ospedale.

Qualche ora più tardi i pompieri sono intervenuti su Via Cisa per un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolti quattro mezzi. Due persone sono rimaste ferite senza gravi conseguenze. Una delle auto coinvolte era alimentata a Gpl e i pompieri hanno provveduto a metterla in sicurezza.

In ultimo un mezzo agricolo si è ribaltato a Ressora di Arcola. Il conducente non ha riportato gravi ferite e il mezzo messo in sicurezza.

Redazione

14/02/2020 20:00:27