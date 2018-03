Sarzana - Val di Magra - Sono ancora da chiarire le cause del ribaltamento di una Fiat Panda che nel primo pomeriggio è uscita di strada andando a finire fra due palme in un giardino privato. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 sulla Litoranea nella zona di Fiumaretta ed ha coinvolto solo l'auto guidata da un 64enne di Marina di Carrara rimasto illeso. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Sarzana che hanno avuto bisogno dell'ausilio dell'autogru arrivata appositamente dalla Spezia per recuperare l'auto. Un'operazione durata circa un'ora mentre l'uomo è stato visitato dal personale medico giunto su luogo in concomitanza con i Carabinieri di Lerici.

