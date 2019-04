Sarzana - Val di Magra - Si è spenta oggi a 53 anni Cristina Magrini, che dal 1981, dopo essere stata investita, viveva in stato di minima coscienza. La donna, accudita fino all'ultimo dal padre Romano, era ricoverata da qualche giorno all'Ospedale Maggiore di Bologna. La famiglia Magrini, originaria della città felsinea, a Bologna era tornata qualche anno fa dopo aver vissuto a lungo a Sarzana, che oggi accoglie con dolore e commozione la notizia del decesso della Magrini, il cui calvario è tragicamente cominciato quando aveva appena 15 anni. Nel 2011 il sindaco bolognese Virginio Merola aveva dato alla donna, che allora viveva ancora in Val di Magra, la cittadinanza onoraria. Nel 2012 la Magrini e il padre, che si è sempre battuto per il diritto all'assistenza, erano stati accolti in una struttura bolognese dedicata a famiglie con persone in stato vegetativo. Il vescovo di Bologna, monsignor Matteo Maria Zuppi, molto toccato dalla vicenda della famiglia Magrini, ogni anno in occasione del compleanno della donna si è recato a farle visita. Alla storia di Cristina Magrini è dedicato il libro 'Se si risvegliasse domani?'.

REDAZIONE

10/04/2019 22:40:26