Sarzana - Val di Magra - E’ stato programmato per giovedì 18 luglio il transito di una imbarcazione dai cantieri navali Intermarine lungo il fiume Magra, fino al mare aperto. Per consentire il transito si rende necessario attivare la procedura di apertura del ponte mobile della Colombiera, al km 5,600 della strada statale 432 “della Bocca di Magra”, con l’interdizione al traffico lungo la statale fino al termine delle operazioni di ripristino dell’infrastruttura.



La statale 432 sarà chiusa tra il km 5,500 e il km 5,650, in entrambe le direzioni, dalle 00:00 di giovedì 18 luglio e per le successive 24 ore. La chiusura permetterà di effettuare lo smontaggio delle barriere laterali e il sollevamento della carreggiata. Una volta transitata l’imbarcazione, il cui passaggio attraverso il ponte della Colombiera è previsto nel corso della mattina, la carreggiata semovente sarà abbassata e verranno reinstallate le barriere laterali, precedentemente rimosse, per ripristinare la sicurezza lungo il tratto.



Durante la chiusura il traffico proveniente dalla Toscana sarà indirizzato su Via Alta all’altezza del km 5,300, nel comune di Ameglia, con prosecuzione su Viale XXV Aprile fino all’intersezione con la statale Aurelia, a Sarzana, e successivo rientro sulla statale 432 a Romito Magra. Percorso inverso per il traffico in direzione Marina di Carrara.

Redazione

10/07/2019 13:35:51