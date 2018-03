Sarzana - Val di Magra - Anas comunica che dal giorno 6 marzo al giorno 16 marzo 2018 sulla strada statale 62 “della Cisa” sarà istituito un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, nel tratto compreso tra il km 4,120 ed il km 7,900, in tratti saltuari e per una lunghezza non superiore ai cento metri, nel territorio comunale di Santo Stefano di Magra, in provincia della Spezia. La limitazione sarà in vigore nella sola fascia oraria compresa fra le 8,30 e le 17,30, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Al di fuori di tale fascia oraria, ovvero fra le 17,30 e le 8,30 del giorno successivo, il cantiere sarà dismesso e sarà ripristinata la regolare viabilità su entrambe le corsie di marcia.

Anas informa che il provvedimento è necessario per consentire la rimozione dei detriti dalle cunette laterali, a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale.

06/03/2018 13:08:20