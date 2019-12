Sarzana - Val di Magra - Si è spento all'età di 92 anni il conte Nino Papirio Picedi Benettini. Erede dei conti Picedi Benettini, era malato da tempo. Nel corso della sua vita era sempre stato molto attivo e disponibile nei confronti della comunità arcolana, mettendo a disposizione la villa di Baccano per manifestazioni come "Arcola e i suoi vini" e per la "Sagra della polenta", una delle feste più partecipate della provincia con migliaia di affezionati ogni anno. La sua cantina aveva sempre prodotti vini di qualità e la conferma è arrivata negli anni con i premi vinti a più riprese: il vermentino, in particolare, aveva vinto premi di carattere nazionale, anche conferiti dal prestigioso Gambero rosso.



"Una perdita che lascia un grande vuoto - commenta il sindaco di Arcola, Monica Paganini -. Una figura storica, appartenente a una famiglia che è ad Arcola da mille anni. Il conte era persona di grandi generosità e disponibilità, mai ostentate. Un uomo che amava la terra - quella di Arcola, quella di Ceserano - e che intuì con piena ragione il valore che il Vermentino poteva rappresentare per il nostro territorio, alla valorizzazione del quale il conte ha dato un grande contributo. Una vera figura di riferimento".



N.RE-TH.D.L.

Redazione

10/12/2019 13:42:36