Se ne va Maria Luisa Nota, una vita nel segno di solidarietà e accoglienza

Sarzana - Val di Magra - È mancata oggi a Sarzana, dopo una lunga malattia combattuta per anni con dignità e coraggio, Maria Luisa Nota. Aveva 61 anni. Laureata in giurisprudenza, fu per qualche anno funzionario della Regione Liguria. Poi ha esercitato per decenni l'incarico di docente di diritto ed economia presso gli istituti superiori, per la gran parte all'Istituto Tecnico Commerciale Arzela' di Sarzana dove era in forza ancora oggi e dove viene in queste ore ricordata con affetto da colleghi ed allievi.

Da sempre in prima linea nelle battaglie per l'emancipazione femminile, per la salvaguardia dell'ambiente e per l'affermazione dei principi di solidarietà ed accoglienza, è stata la protagonista del radicamento a Sarzana ed in provincia del Commercio equosolidale, fondando e gestendo la bottega di piazza Matteotti a Sarzana e coordinandone fino ad oggi l'attività dei volontari.

Lascia i figli Alice, con Tiziano e l'adorata piccola Adele, ed Emilio, con Sara, oltre al fratello Michele. Il funerale si terrà domani, 13 maggio, alle ore 15,30, sul sagrato della Cattedrale di Santa Maria.

REDAZIONE

12/05/2020 16:12:35