Sarzana - Val di Magra - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, questa mattina, un terremoto di magnitudo 2.4 nelle zone di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Viareggio. La scossa è avvenuta alle 6.16 a 10 chilometri di profondità. Data la bassa intensità della scossa e l'ora in cui si è verificata in pochi si sono resi conto delle vibrazioni della terra. Nei giorni scorsi diverse scosse di terremoto sono state registrate in Toscana. L’ultima domenica a Montelupo Fiorentino.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK