Sarzana - Val di Magra - Incidente stradale a Castelnuovo Magra sull'Aurelia. La dinamica è in fase di accertamento e stando a quanto si apprende una Fiat 500 L e un fuoristrada Range Rover sono entrati in collisione. Ad avere la peggio la conducente dell'utilitaria che è stata trasportata in ospedale. Inevitabili i disagi al traffico. La strada è bloccata e sul posto sono intervenuti l'automedica, due ambulanze e i Vigili del Fuoco

