Sarzana - Val di Magra - Incidente stradale a Luni Mare in Via Gramsci. Per dinamiche in fase di accertamento una Fiat 500, condotta da una donna, e un furgone. La donna è rimasta incastrata tra le lamiere e sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberarla. L'intervento per estrarla è durato all'incirca 15 minuti. Il conducente del furgone è rimasto illeso.

La donna, che è sempre rimasta cosciente, è stata portata in ospedale per le cure del caso.



(foto: repertorio)

REDAZIONE

02/04/2019 18:30:50