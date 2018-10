Scavalca per rubare una bici ma viene messo in fuga dal padrone di casa

Sarzana - Val di Magra - Tentativo di furto in via San Bartolomeo questo pomeriggio a Sarzana a pochi metri distanza dalle scuole Poggi-Carducci. Prima delle 16 un giovane ha scavalcato il cancello di un'abitazione privata e si è impossessato di una bici ma il padrone di casa lo ha notato dal monitor e si è lanciato all'inseguimento. Il ladro ha subito lasciato la bici e per strada ha perso anche altra refurtiva sottratta altrove in precedenza. La scena è stata interamente ripresa da una telecamera di videosorveglianza posta davanti all'ingresso della casa che lo stesso residente ha provveduto a diffondere su Facebook mettendo in guardia conoscenti e non. “State attenti se vedete questo ragazzo in giro – ha scritto – l'ho inseguito ed ho recuperato degli abiti da donna”. Il video – che in poco tempo ha avuto decine e decine di condivisioni – sarà mostrato ovviamente anche alle forze dell'ordine che non avranno troppi problemi a riconoscere il fuggitivo.



Sempre sul popolare social network oggi un cittadino di via Torrione Genovese ha pubblicato foto abbastanza eloquenti di un atto vandalico subito nella propria abitazione dove la serratura è stata forzata. “E' assolutamente necessario riempire la città e i quartieri di telecamere – ha commentato l'assessore Italiani – per la sicurezza e per l'abbandono di rifiuti. Una priorità per la prossima programmazione 2019”.



B.M.

01/10/2018 20:04:46