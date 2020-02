Sarzana - Val di Magra - È un 21enne sarzanese il ragazzo denunciato dai Carabinieri di Firenze per aver trafugato la targa che a Firenze ricorda la strage di via dei Georgofili del 27 maggio 1993. L'episodio era avvenuto la notte di Capodanno quando il ragazzo, poco dopo le 5 del mattino, aveva scavalcato la rete di protezione andandosene poi con la targa a tracolla. Uno sfregio alla memoria delle vittime che aveva subito fatto partire le indagini dei Carabinieri i quali anche grazie alle immagini della videosorveglianza sono riusciti a restringere il cerchio ad un gruppo di turisti che avevano affittato un appartamento e breve distanza, fino a risalire all'identità del ragazzo – denunciato per furto aggravato - che al momento della perquisizione aveva ancora in casa gli stessi indumenti di quella notte. Nella strage mafiosa del 1993 oltre ai coniugi Fabrizio Nencioni e Angela Fiume e le figlie Nadia e Caterina, perse la vita anche lo studente sarzanese Dario Capolicchio al quale è dedicata anche una piazza della sua città.

