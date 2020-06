Sarzana colpita dalla tragedia di Simone Forcieri

Sarzana - Val di Magra - Si terranno domattina alle 11 nella chiesa di Crociata i funerali di Simone Forcieri, 33enne sarzanese mancato prematuramente nella giornata di ieri. Un lutto straziante, causato da un malore accusato nella giornata di giovedì che ha reso vano il disperato tentativo dell'equipe medica dell'ospedale Sant'Andrea che ha cercato in ogni modo di salvarlo.

Architetto e volontario della pubblica assistenza cittadina Forcieri era molto conosciuto e stimato non solo per il suo sorriso e il suo entusiasmo, ma anche per il progetto “My Local Hero” che aveva lanciato nel 2015 insieme a due amici per promuovere Sarzana e alcuni suoi protagonisti immortalati sulle t-shirt bianche che avevano invaso vetrine e strade del centro. Molti di questi ieri gli hanno dedicato un pensiero commosso stringendosi attorno agli amici e soprattutto ai genitori, la sorella e la fidanzata, colpiti da una tragedia inaccettabile.

14/06/2020