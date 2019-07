Sarzana - Val di Magra - Bandiere a mezz'asta all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana in segno di lutto per la prematura scomparsa di Lucia Iacolino, fisioterapista mancata questa mattina a soli 48 anni. “Persona di rare doti umane – la ricordano con commozione i colleghi - impegnata nel sociale, soprattutto per l’Unione Italiana ciechi, madre e moglie amorevole di Lino ed Elisa, lascia un vuoto immenso in tutti coloro che l’hanno conosciuta”.



Ipovedente e sempre accompagnata dal fedelissimo cane guida Ginger, "Lucy" - come la chiamavano affetuosamente amici e colleghi - un anno fa era stata anche candidata alle elezioni amministrative nella lista civica “Noi per Sarzana”. Da anni lavorava con grande entusiasmo presso la struttura di fisioterapia dell'ospedale cittadino.

La data del funerale non è stata ancora fissata.



B. M.

16/07/2019 20:10:29