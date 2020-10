Salvato cagnolino caduto nel Canale lunense

Sarzana - Val di Magra - Lieto fine per la disavventura a cui stamani è andato incontro un cagnolino. L'animale è caduto nel Canale lunense all'altezza di Castelnuovo Magra ed è stato salvato da un residente della zona, che l'ha tirato via dalle acque ospitandolo a casa il tempo necessario per riconsegnarlo al proprietario, operazione conclusasi positivamente grazie a un efficace tam tam sui social network.

05/10/2020 14:50:41