Sarzana - Val di Magra - Come rovinarsi il Natale. Può raccontarlo una sarzanese che il giorno della vigilia si è accorta che il suo portafogli era stato rubato mentre era al lavoro all'interno del Centroluna di Sarzana. Una volta del commissariato di Polizia ha raccolto la segnalazione e esaminato le telecamere di sorveglianza del centro commerciale, notando come la responsabile fosse una donna di 54 anni già nota per episodi simili.

I poliziotti sono riusciti a rintracciare la donna nei paraggi del centro e portarla negli uffici per gli accertamenti del caso. Vinta dall'evidenza dei fatti, ha ammesso le proprie responsabilità permettendo di ritrovare la borsetta rubata e il suo contenuto, ovvero un cellulare, un portafogli ed altri beni. Tuttavia la ladra aveva avuto il tempo per spendere il denaro asportato - circa 35 euro - ed è stata denunciata per furto.

REDAZIONE

27/12/2018 11:08:26