Sarzana - Val di Magra - Si è spento all'età di 67 anni Ignazio Nioi, figura molto conosciuta a Romito Magra tanto che in questa ore in tanti gli stanno dedicando parole di cordoglio in particolare sulla pagina Facebook “Comitato cittadini Romito Magra”. “E' venuto a mancare un amico – si legge - un combattente, una persona gentile e nello stesso tempo decisa e senza timore nell'espressione dei suoi concetti. Ci ha insegnato che non si devono calpestare i diritti di nessuno. Era memoria storica del nostro territorio e ha insegnato molto a tutti noi. Ci mancherai, un abbraccio a Carmela”. “Caro Passuello - ha aggiunto un amico - così ti abbiamo battezzato tanti anni fa quando sei arrivato a Romito. Nel tempo ti abbiamo apprezzato perché eri un bravo ragazzo e un grande lavoratore. Senza nessuna retorica ci mancherà la tua gentilezza un po' contadina ma per questo più genuina. Un grande abbraccio alla tua Carmela e alle tue amate figlie”.

REDAZIONE

22/04/2019 17:35:02