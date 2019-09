Sarzana - Val di Magra - Lo scorso weekend una volante della Polizia di Stato interveniva presso il centro commerciale Ipercoop poiché una guardia giurata aveva fermato due donne, una 33enne romena e una 35enne albanese, colte con alcuni capi di vestiario rubati e nascosti nelle loro borsette per un valore corrispondente a 40 euro. Le donne venivano condotte in Commissariato per gli accertamenti di rito e denunciate per furto.

Oggi è stato invece indagato per ricettazione un giovane diciannovenne della Vallata di soli 19 anni, a seguito della segnalazione di un sarzanese che aveva notato il ragazzo a bordo dello scooter di cui aveva denunciato il furto qualche giorno prima. Grazie alla foto che l’uomo era riuscito a scattare al ragazzo a bordo dello scooter prima che si dileguasse gli operatori della volante hanno riconosciuto il giovane già noto alle forze dell’ordine per episodi simili. Gli agenti rintracciavano il ragazzo e, dopo averlo segnalato alla procura in stato di libertà per ricettazione, restituivano la moto al legittimo proprietario.

REDAZIONE

23/09/2019 18:30:38