Ribaltamento tra la Bretella e l'A11 Firenze mare, muore un camionista

Sarzana - Val di Magra - Incidente mortale sul raccordo tra la Bretella e l'A11 Firenze mare. Per dinamiche in fase di accertamento, non sarebbero da escludere la velocità oppure il peso del rimorchio, un 44enne romeno residente a Sarzana avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato prima sbattendo contro il guard rail. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Il camionista è morto sul colpo. Sul posto sono giunti i soccorritori, le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare il corpo. L'incidente ha reso necessario, fino al termine degli interventi, l'uscita dei mezzi provenienti da Viareggio a Lucca Ovest.

Redazione

09/10/2020 17:40:42