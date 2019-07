Sarzana - Val di Magra - E’ ripresa alle 17.10, al termine dei rilievi di rito dell’Autorità giudiziaria, e sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria fra Massa e Sarzana, sulla linea Pisa – La Spezia, sospesa per l’investimento mortale di una persona avvenuto alle 13.50 tra Carrara e Luni, in un tratto purtroppo non nuovo ad episodi simili. A poche centinaia di metri dalla stazione ligure infatti l'Intercity 510 diretto a Torino ha investito la donna che si trovava sui binari fermando la sua corsa poco dopo. L'impatto tremendo è stato avvertito anche dai dipendenti di una ditta situata a pochi metri dalla ferrovia, subito dietro la Pubblica Assistenza di Luni, e sono stati proprio loro ad avvertire per primi la Polizia giunta sul luogo della tragedia insieme a Carabinieri e personale Rfi. Dopo l'arrivo della Polizia Scientifica e del medico legale, con il benestare del magistrato, la salma della donna - della quale sono stati cercati anche eventuali effetti personali utili all'identificazione - è stata rimossa e i collegamenti ferroviari sono ripresi. Durante lo stop è stato attivo un servizio sostitutivo con 8 autobus tra Massa e Sarzana mentre nelle stazioni di La Spezia, Sarzana, Massa, Carrara, Viareggio e Pisa i viaggiatori sono state assistiti dal personale di Customer care e delle biglietterie dell’impresa ferroviaria. Oltre all’IC 510 sono stati coinvolti cinque treni a lunga percorrenza e 18 regionali che hanno registrato ritardi fino a circa 3 ore. Venti regionali sono stati cancellati o limitati nel percorso.

