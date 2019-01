Sarzana - Val di Magra - Sono in corso in queste ore le indagini per rintracciare i due uomini che poco fa, intorno a mezzogiorno, hanno rapinato una tabaccheria in località Molino del Piano in via Salicello, a Castelnuovo Magra.

I malviventi, presumibilmente italiani, sono entrati con il volto travisato e brandendo un coltello si sono fatti consegnare 70 euro dalla cassa, fuggendo subito dopo a bordo di un'auto scura.



Nel corso della rapina non è stato ferito nessuno.

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri di Sarzana per raccogliere elementi per le ricerche e per le indagini.

REDAZIONE

12/01/2019 14:54:16