Sarzana - Val di Magra - Sono fuggiti con un bottino di oltre 4mila euro i due malviventi che poco prima delle 13 di oggi hanno rapinato la filiale Crédit Agricole Carispezia di Romito Magra. I due, uno più alto e snello e l'altro più tarchiato ed entrambi con il volto camuffato con occhiali da sole e parrucche, hanno intimato il personale alla cassa di consegnare il denaro, minacciando di estrarre il coltello che uno dei due ha detto di avere in tasca.



Poco dopo sono fuggiti su Via Provinciale, facendo perdere le loro tracce mentre le persone che si trovavano all'interno hanno avvertito immediatamente i Carabinieri i quali giunti sul posto con le gazzelle inviate dalla caserma di Sarzana. Qui i militari hanno ascoltato i presenti e acquisito le immagini della videosorveglianza per cercare di risalire nel più breve lasso di tempo possibile all'identità dei due banditi. I militari coordinati dal capitano Silvestri per le indagini non potranno invece contare sulle telecamere montate nella rotonda di Romito perché non ancora attive. Queste sarebbero state molto utili per ricostruire modalità e direzione di fuga dei due.



Un episodio analogo era avvenuto ad inizio febbraio 2017 nella stessa filiale di via Provinciale ma in quell'occasione la rapina non era andata a buon fine.

B.M.

26/02/2018 16:25:53