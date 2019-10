Sarzana - Val di Magra - Non faceva ancora chiaro in cielo quando stamattina, verso le 5.30, il Bar Moderno di Santo Stefano di Magra, sulla Via Cisa, davanti al Palazzo comunale, è stato oggetto di una rapina. A perpetrarla, secondo una prima ricostruzione, è stato un 'balordo' che, dopo aver strattonato la signora che gestisce l'attività col marito, se ne è andato con un bottino di circa duecento euro. Per la donna non sarebbe stato necessario il passaggio in Pronto soccorso. Sul fatto indagano i Carabinieri. E stamani in paese, naturalmente, non si parlava d'altro.

Redazione

25/10/2019 11:03:18