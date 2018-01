Sarzana - Val di Magra - Erano da poco passate le sette quando stamattina a Sarzanello, in località Montecavallo, territorio comunale di Sarzana, una ragazzina di 15 anni è stata investita sull'Aurelia mentre attraversava sulle strisce. La giovane, che di lì a poco avrebbe dovuto prendere la corriera per andare a scuola a Massa, ha riportato la frattura di due costole. L'auto che l'ha urtata - una Panda verde bottiglia vecchio modello, secondo i testimoni - non si è fermata, tirando dritto. Secondo quanto riferito, il veicolo avrebbe prima rallentato, come per voler far passare la sventurata, per poi ripartire. Elisa Lipilini, zia della ragazza, ha diffuso un appello sui social network per sapere se qualcuno sia in grado di fornire ulteriori dettagli. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri, che lavoreranno per far luce sull'accaduto.

NICCOLÒ RE

27/01/2018 18:17:59