Sarzana - Val di Magra - Questa mattina in una abitazione della Bradia è scaturita una lite, originata da futili motivi, tra padre e figlio inglesi ma da tempo residenti in provincia. Il padre, classe 1958, per evitare che la lite degenerasse, tentava di allontanarsi dalla propria abitazione con la sua autovettura mentre il figlio, classe 1998, per evitare che il genitore si sottraesse alla discussione in atto si aggrappava al cofano del veicolo. Il padre non intendendo desistere dal suo proposito ingranava la prima e iniziava la marcia con il figlio ancora attaccato in quella posizione.



Solo dopo alcuni chilometri raggiunto il centro cittadino il veicolo veniva intercettato da una volante della polizia che lo fermava e conduceva i due litiganti al Commissariato di Sarzana. I poliziotti sentivano le parti e richiedevano l’invio di una autombulanza per prestare i primi soccorsi al figlio. Fatta eccezione per qualche livido lo stato di salute del ragazzo appariva fortunatamente buono. Conclusi gli accertamenti di rito il genitore veniva deferito all’autorità giudiziaria per lesioni personali.

Redazione

27/06/2019 12:13:52