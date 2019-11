Sarzana - Val di Magra - L’attività di contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, attuata dal Comando Compagnia Carabinieri di Sarzana, ha interessato anche nella giornata di ieri il centro cittadino e le zone circostanti con mirati servizi di personale in divisa ed in abiti civili.

Proprio in questo contesto, alle 10, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa, mentre si dirigevano dalla Cisa direzione via Parma, hanno notato un uomo che attendeva sotto la pioggia mostrando una certa ostinazione nel proteggersi solo il braccio sinistro dall’acqua.

Poiché il fatto è apparso bizzarro, i carabinieri hanno monitorato i movimenti dello stesso fino a quando non è giunto sul posto un soggetto, già conosciuto dai Militari quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti, ed in pochi istanti è avvenuta una cessione di droga dal primo al secondo.

I militari sono intervenuti immediatamente bloccando entrambi: lo spacciatore, un 45 enne italiano, ed il cliente, sempre italiano di 55 anni, entrambi santostefanesi.

L’attività antidroga si è conclusa con l’arresto dello spacciatore, il rinvenimento e sequestro di 35 grammi di marijuana, occultata nella manica sinistra della giacca, e 100 euro in contanti, provento dell’illecita attività di spaccio.

L’uomo, accompagnato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, questa mattina è comparso davanti al gip del Tribunale della Spezia, Dr.ssa Marozzi, che dopo aver convalidato l’arresto ha disposto la sua sottoposizione all’obbligo di firma due giorni a settimana presso la Stazione Carabinieri del luogo.

Per l’acquirente è scattata, invece, la segnalazione amministrativa alla Prefettura della Spezia quale consumatore di sostanze stupefacenti.



Redazione

28/11/2019 13:25:38