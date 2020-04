Prende il sole in spiaggia a Bocca di Magra, multato

Sarzana - Val di Magra - Proseguono e si intensificano in vista del settimana i controlli delle forze dell'ordine nel Comune di Ameglia dove l'attenzione verso le misure di contenimento del coronavirus resta alta anche per quanto riguarda gli accessi al mare.

Questa mattina infatti a Bocca di Magra è stata sanzionata dalla Polizia Locale una persona - proveniente da fuori regione - che stava prendendo il sole in spiaggia.

"Non vogliamo abbassare la guardia - ha affermato il vice sindaco Cadeddu - specie alla vigilia di un fine settimana che prevede delle festività".



(immagine di archivio)



REDAZIONE

24/04/2020 20:32:27