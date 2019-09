Sarzana - Val di Magra - Aveva una rigogliosa piantagione di marijuana in giardino. E per un sarzanese il pollice verde si è tradotto in guai seri, perché ai suoi polsi sono scattate le manette. Per l'esattezza l'uomo coltivava nella sua proprietà cinque piante alte quasi due metri e altre 4 da 40 centimetri. Inoltre altri 220 grammi, sempre di marijuana, erano stati messi ad essiccare. Una volta completata la crescita i prodotti ricavati dalla pianta avrebbero potuto fruttare più di duemila euro.



Il blitz è scattato in Via Landinelli ma si è trattata di un'operazione immediata perché i carabinieri sono stati portati nei capi del 60enne dopo aver percepito il forte odore, tipico, della marijuana. Fiutata la traccia hanno seguito la scia e sono arrivati alla proprietà dell'uomo. Per lui la mattinata si è conclusa con l'arresto per coltivazione di sostanze stupefacenti e il sequestro di tutta la piantagione. Nell'ambito della perquisizione domiciliare è spuntata anche una pistola regolarmente denunciata. In attesa del processo per direttissima che si terrà domani il 60enne resterà ai domiciliari.





REDAZIONE

25/09/2019 16:35:26