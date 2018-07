Paga caro l'abbandono dei rifiuti, la multa non gliela toglie nessuno

Sarzana - Val di Magra - E' stato identificato e sanzionato, per abbandono di rifiuti, un 66enne originario della provincia spezzina. Pochi giorni fa l’uomo aveva versato e abbandonato in un parcheggio pubblico di Santo Stefano Magra, sette quintali di rifiuti, tra i quali vestiti, materassi e scaffalature, provenienti dallo svuotamento della propria cantina e che, anziché conferire in discarica pagando, aveva preferito abbandonare in un posto da cui avrebbero poi dovuto essere rimossi a spese della collettività. Una volta rintracciato dai carabinieri, l’uomo, cui gli investigatori sono risaliti da alcuni documenti rimasti tra i rifiuti, si è visto notificare una multa. Dovrà inoltre provvedere a rimuovere e smaltire correttamente il cumulo di rifiuti e a ripristinare lo stato dei luoghi.

