Sarzana - Val di Magra - Un posto di controllo all’uscita del casello autostradale di Santo Stefano, presidiata per l'occasione dai carabinieri di Sarzana che hanno fermato una Golf su cui viaggiavano due maghrebini di 46 e 27 anni. Ad un primo controllo al terminale, è subito emerso che il più anziano dei due era già conosciuto agli uffici per reati inerenti gli stupefacenti, cosicché i militari hanno deciso di procedere ad una perquisizione più accurata dei veicolo, a bordo del quale hanno così rinvenuto un bilancino e vari telefoni cellulari, ma niente droga. L’atteggiamento del più giovane è poi apparso particolarmente sospetto: oltre ad essere apparentemente più teso, quando i due sono stati accompagnati in caserma per redigere gli atti e per una perquisizione approfondita, ha categoricamente rifiutato da bere.



Il particolare ha così insospettito ulteriormente gli investigatori che, allorché hanno insistito per offrirgli qualcosa da bere o da mangiare nell’attesa, al suo rifiuto hanno visto crescere il sospetto che potesse essere un “ovulatore”, ovvero un corriere che aveva ingerito ovuli di stupefacente (variamente chiamati anche, a livello internazionale, come “body packers” in inglese o “mulas” – asini – in spagnolo). A quel punto il giovane è stato accompagnato presso il locale ospedale e sottoposto ad una radiografia, che ha confermato la presenza di corpi estranei nell’intestino, espulsi poi dopo la somministrazione di farmaci poco prima dell’alba: sette ovuli contenenti eroina “brown”, per un peso complessivo di circa settantacinque grammi. I due sono stati quindi arrestati per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e accompagnati presso il carcere della Spezia, in attesa di comparire dinanzi al Giudice.

P.V.

02/02/2018 16:43:49