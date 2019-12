Sarzana - Val di Magra - Grande attenzione al comportamento del fiume Magra, a partire da mezzogiorno, ora fissata per l'inizio dell'allerta rossa. Anche a Sarzana il Centro operativo comunale è operativo e a disposizione di chiunque avesse bisogno di informazioni al numero 0187.614250. Saranno dodici ore non comuni e da questo punto di vista si ricordano le misure di autoprotezione: non stazionare in cantine, seminterrati o garage, non transitare o sostare (a piedi o con mezzi) vicino ai corsi d'acqua, sotto ogni tipo di alberatura; evitare per il forte vento le zone esposte, le finestre e per le mareggiate i litorali; predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e se possibile salire ai piani superiori; limitare gli spostamenti alle esigenze di assoluta necessità. Attenzione a tutte le future comunicazioni e aggiornamenti su https://allertaliguria.regione.liguria.it/.

Redazione

20/12/2019 11:33:11