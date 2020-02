Sarzana - Val di Magra - Dalla giornata di ieri un gruppo di nove persone provenienti da Codogno si trova in isolamento volontario a Montemarcello. Dopo aver lasciato la località lombarda, "chiusa" per il coronavirus, hanno raggiunto il borgo della Val di Magra dove hanno una casa. "Stiamo predisponendo l'ordinanza di quarantena - conferma a Città della Spezia il sindaco di Ameglia, Andrea De Ranieri -. Il gruppo sarà preso in carico dal personale dell'Asl5 e seguito costantemente".

Le nove persone sono giunte ieri, domenica, e avrebbero fatto il pieno di provviste a Sarzana per poi chiudersi in casa e infine autodenunciare la loro presenza sul territorio alle autorità sanitarie.

BENEDETTO MARCHESE

24/02/2020 11:41:21