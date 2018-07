Sarzana - Val di Magra - Una notte bianca nel ricordo del mondo colorato dell'artista Gironda. Mentre Sarzana si prepara per una serata indimenticabile dagli uffici del Comune arriva un'ordinanza che vieta la circolazione di contenitori di vetro a partire dalle 17 di questo pomeriggio fino alle 3 di domenica.



L'ordinanza è stata diffusa in queste ore e nel testo viene specificato che è stata approvata la deroga al limite orario per lo svolgimento di attività rumorose sino alle ore 2 di domenica 22 luglio. L'atto di vietare la circolazione del vetro è necessario, per l'amministrazione, onde evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità.

"Durante l'evento si potrebbero registrare episodi di frantumazione di bottiglie e bicchieri di vetro tali da costituire pericolo per le persone che si muovono in condizioni di sovraffollamento e quindi impossibilitate a controllare cosa si trova sulla superficie stradale - si legge - . Inoltre i contenitori in vetro potrebbero costituire pericolo nell'ipotesi di un loro utilizzo quali oggetti contundenti".



Le vie della festa. Le aree della città interessate dagli eventi saranno: Piazza Garibaldi, Via Bertoloni, via Mazzini, Piazza Capolicchio, Via Bonaparte, Piazza Calandrini, via della Pace, Piazza Martiri della Libertà, pazza Luni, via Landinelli, piazza De Andrè, Via XX Settembre, Via Fiasella, Piazza Firmafede, Via dei Fondachi, Via Mascardi, pPiazza San Giorgio e Via Gramsci.



Non è consentito. Dovranno rispettare il divieto di vendita in contenitori di vetro le attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, i circoli privati le attività artigianali di generi alimentari, le attività di commercio in sede fissa di prodotti alimentari, gli operatori del commercio su aree pubbliche ed in genere tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro.



E' consentito. Nel testo dell'ordinanza si legge che è consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo: all'interno del locale, sulle pertinenze esterne su suolo pubblico. Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.



Cosa succede ai trasgressori. Ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa di 400 euro. I titolari o gestori delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli esercizi artigianali ricompresi nell'area anzi indicata, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo. Il comando di Polizia locale di Sarzana, le forze di polizia ed i soggetti abilitati ai controlli sono incaricati alla sorveglianza dell'esecuzione del provvedimento.

21/07/2018 15:20:30