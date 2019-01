Sarzana - Val di Magra - Tragico rinvenimento oggi pomeriggio a Luni mare. Una donna del 1982 è stata trovata senza vita nel letto della nonna, con la quale viveva. Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, già nella serata di ieri aveva accusato uno stato di malessere. In ogni caso, vista la giovane età della persona deceduta, è stato disposto l'autopsia, che chiarirà le circostanze della morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Luni e i militari della Compagnia di Sarzana. Nella giornata di domani, lunedì, il pubblico ministero esaminerà il fascicolo relativo al tragico evento. Realisticamente, l'esame autoptico si terrà non prima di martedì. (Foto di repertorio)

