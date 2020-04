Muore il medico amegliese Renato Pavero

Sarzana - Val di Magra - Da tempo lavorava fuori, ma la sua Ameglia non l'avevo mai dimenticato. Non ce l'ha fatta il dottor Renato Pavero, 62enne medico del 118 in seno all'Asl di Alessandria ricoverato da due settimane per positività al coronavirus, allungando così la già lunga schiera dei decessi tra il personale sanitario. Coordinatore di area e della centrale operativa del 118, il dottor Pavero era ormai uno storico punto di riferimento per la Croce Verde e per la Croce Rossa locali, sodalizi che in queste ore non mancano di ricordarlo con affetto e commozione.



“Tutta la comunità amegliese si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa del nostro concittadino. Da tempo era impegnato nel suo lavoro lontano da Ameglia ma tutti in paese lo ricordavano per la sua simpatia e cordialità. Veramente una grande perdita”: con queste parole il sindaco amegliese Andrea De Ranieri ha voluto ricordare il dirigente medico prematuramente scomparso.



