Mezzo pesante perde carico di animali in autostrada, tir lo tampona

Sarzana - Val di Magra - Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada A12 fra Sarzana e Carrara che ha visto coinvolti due tir. Fortunatamente un conducente è rimasto illeso mentre l'altro ha riportato lievi ferite ed è stato accompagnato in codice giallo al Noa di Massa.



Il primo mezzo pesante, che trasportava animali, aveva da poco accostato su invito della Polizia Stradale in seguito alla perdita di una parte del carico. Ancora da accertare invece la dinamica che ha portato il secondo tir a centrarlo completamente in un impatto fortissimo che parzialmente distrutto le due motrici.



Sul posto sono subito intervenuti la Croce Verde di Vezzano – che ha portato in ospedale il conducente del secondo mezzo – la Pa di Sarzana che ha preso in carico il primo autista sotto schok per lo spavento, e i Vigili del Fuoco di Sarzana oltre agli agenti della Stradale che erano già in loco.

REDAZIONE

30/03/2020 18:50:56