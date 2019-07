Sarzana - Val di Magra - Brutto incidente questa mattina poco prima delle 11.00 a Marinella di Sarzana lungo la litoranea. Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe stato causato da un'automobile che procedeva in direzione Carrara, che avrebbe urtato una mamma assieme al suo bambino mentre attraversavano la strada. La vettura è andata a impattare anche contro altri due mezzi che procedevano in direzione Sarzana. Ampio il dispiegamento di soccorsi: sul posto 118 di entrambe le province nonché Croce Rossa di Ameglia e Pubbliche assistenze di Fosdinovo e Luni. Sul posto anche le forze dell'ordine che si sono occupate dei rilievi. Secondo quando si apprende, oltre a mamma e figlio sarebbe stata portata all'ospedale anche una terza persona. Nessuno sarebbe in pericolo di vita, come del resto indicano i codici – gialli e verdi – con i quali i feriti sono stati trasportati agli ospedali della zona.

