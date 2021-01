Magra gonfio alla foce, e la Ripa non riapre

Sarzana - Val di Magra - Fiume Magra ben gonfio per via delle precipitazioni di questo venerdì di allerta arancione. Occhi apertissimi a Bocca di Magra e Fiumaretta, dove, accanto alla piena del fiume, si sta verificando un ulteriore fenomeno: il mare ingrossato sta infatti 'rigurgitando' acqua verso il fiume, andando ad alzarne ancor di più il livello. L'attività di contrasto e monitoraggio, coordinato dalla struttura regionale della Protezione civile, vede sull'attenti il Consorzio Canale Lunense, che vigilerà tutta la notte, pronto a chiudere le paratoie per scongiurare allagamenti. Situazione di allerta anche nella piana di Arcola: in campo anche qui mezzi e personale del Consorzio, e occhi naturalmente puntati sugli idrometri. Sono inoltre scattati gli allarmi delle idrovore di Luni e Marinella ed è probabile che entrino in funzione per scaricare l'acqua in mare attraverso le condotte artificiali, anche qui per fronteggiare il rischio allagamenti. Intanto l'ondata di maltempo fa saltare la riapertura della Ripa, inizialmente prevista per le ore 6.00 di domani, sabato 23 gennaio: il pluviometro, infatti, ha superato la soglia di 17 millimetri di pioggia in un'ora, con conseguente allarme. Morale: il tratto di Sp 31 che collega Fornola a Bottagna, nel Vezzanese – strada fondamentale per i collegamenti tra vallate e con il capoluogo -, rimarrà sospesa fino al ricevimento di esito positivo del monitoraggio del sito effettuato da tecnico incaricato. (foto: repertorio)

REDAZIONE

22/01/2021 21:21:47